Illinois demanda a Trump por despliegue de la Guardia Nacional

Chicago.- El Fiscal General del estado de Illinois, Kwame Raoul, anunció el lunes 6 de octubre una demanda formal contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y altos funcionarios de su administración, impugnando la movilización ilícita de miembros de la Guardia Nacional para ejercer funciones federales de orden público en el estado.

En un comunicado, se detalló que la acción legal, interpuesta en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, alega que la administración se ha extralimitado en su autoridad bajo la ley federal, la cual solo permite la federalización de la Guardia Nacional en circunstancias extremas como una invasión o rebelión, condiciones que no existen en Illinois.

Al respecto, el Fiscal Raoul, señaló que “el pueblo estadounidense no debería vivir bajo la amenaza de una ocupación militar, particularmente si el liderazgo de su ciudad o estado ha perdido el favor de un presidente”.

“Estoy absolutamente comprometido con la defensa de la Constitución y el estado de derecho”, acotó.

Busca una orden de restricción temporal

De la misma manera, la demanda argumenta que el despliegue viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de militares en actividades policiales civiles, así como la 10ª Enmienda, que preserva la soberanía de los estados.

En este sentido, el Fiscal General busca una orden de restricción temporal para detener la movilización, argumentando que solo causará más agitación y dañará la economía local.

Es de mencionar, que la ciudad de Chicago se ha sumado a la demanda. Esta acción legal se produce horas después de que un tribunal en Oregón bloqueara un intento similar de la administración Trump.

