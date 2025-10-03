ICE detiene a migrante mexicano con antecedentes penales

Houston.- Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un migrantes de nacionalidad mexicana, quien se encontraba armando en una de las oficinas de ICE en Houston.

En un comunicado, detallaron que el detenido responde al nombre de José Andrés Rodríguez-Torres, quien es un migrante indocumentado y con antecedentes penales,

Detallaron que el procedimiento se realizó cuando Rodrígez estaba en un estacionamiento restringido de la oficina de ICE en Houston portando un cuchillo y una pipa para fumar crack.

Por otro lado, el informe oficial, señala que Rodríguez-Torres, ha sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones previas, fue detenido por los agentes al observar un cuchillo enfundado en su cintura. Un registro posterior reveló la pipa de vidrio en su bolsillo.

Ver más: «Twin Shield» revela cientos de casos de fraude migratorio

Tiene orden de deportación

Al respecto, la subsecretaria Tricia McLaughlin, destacó que «un extranjero indocumentado criminal, liberado por la Administración Biden y previamente deportado cuatro veces, armado con un cuchillo en un estacionamiento restringido».

«Este es el tipo de amenazas y riesgos que nuestros oficiales enfrentan cada día», acotó.

Por último, señalaron que Rodríguez-Torres había reingresado ilegalmente al país por quinta vez, lo que constituye un delito grave. En octubre de 2024 fue encontrado por agentes de ICE en Seattle tras un arresto por robo. Permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su proceso de deportación.

Video: Familia hispana vive horas de angustia tras “negligencia legal”