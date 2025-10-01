«Twin Shield» revela cientos de casos de fraude migratorio

Minneapolis.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en colaboración con el ICE y el FBI, ha desarticulado una red de fraude migratorio tras la «Operación Twin Shield», una iniciativa sin precedentes realizada en el área de Minneapolis-St. Paul.

En un comunicado, detalló que durante la operación, que se extendió del 19 al 28 de septiembre, se descubrieron irregularidades en 275 casos de solicitudes de beneficios migratorios.

De la misma manera, explicaron que los operativos se centraron en más de 1.000 casos con indicadores de riesgo, llevando a cabo más de 900 visitas de campo y entrevistas.

Más de 40 personas remitidas para ICE

UCISIS indicó que los hallazgos incluyeron fraudes matrimoniales, como uno que involucraba explotación y abuso de un ciudadano anciano, y un solicitante que falsificó un certificado de defunción para disolver un matrimonio anterior.

«USCIS está declarando una guerra total contra el fraude migratorio», afirmó el Director Joseph B. Edlow, quien calificó la operación como un «tremendo éxito».

Por último, el comunicado indicó que como resultado, 42 personas han sido remitidas a ICE para iniciar procesos de deportación y se espera que el número aumente a medida que concluyan las investigaciones administrativas.

