EE.UU. emite guía para viajeros por la festividad de Sukkot

Washington.- Con la proximidad del período de viajes por la festividad judía de Sukkot, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) emitió una guía para los viajeros que planean cruzar las fronteras del país con artículos religiosos ceremoniales.

En un comunicado, explicaron que desde el atardecer del 6 de octubre hasta la noche del 13 de octubre, los viajeros que observan Sukkot podrán ingresar con ciertos ítems que normalmente están regulados para prevenir la introducción de plagas y enfermedades agrícolas.

Recomendaron declarar todos los artículos agrícolas

Explicaron que estos objetos, que incluyen etrogs, frondas de palmera (lulav), y ramas de mirto (hadassim) y sauce (aravah), serán permitidos tras una rigurosa inspección por parte de los especialistas en agricultura de CBP.

Ver más: Ofertas y obsequios del Día Nacional del Taco en Charlotte

Por otro lado, la CBP proporcionó las siguientes directrices:

Etrogs: Serán inspeccionados sin envoltura para detectar plagas.

Frondas de Palmera: Se liberarán si no presentan plagas o síntomas de enfermedad.

Ramas de Sauce: Las de origen europeo están prohibidas. Las de otras procedencias serán inspeccionadas para asegurar que no tengan brotes ni plagas.

Ramas de Mirto: Serán admitidas si superan la inspección fitosanitaria.

Por último, los agentes de CBP recomendaron a los viajeros declarar todos los artículos agrícolas para facilitar el proceso de inspección.

Video: En la cobertura de la llegada de el #ReydelMerengue