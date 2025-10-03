EE.UU. confirma ataque letal contra barco de narcotráfico frente a Venezuela

Washington.- El gobierno de Estados Unidos confirmó la mañana del viernes 3 de octubre la ejecución de un ataque militar letal contra una embarcación de narcotráfico en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela.

Así lo dio a conocer el secretario de guerra, Pete Hegseth, en sus redes sociales, en el que detalló que la operación, autorizada por el presidente Donald Trump, resultó en la muerte de cuatro presuntos narcoterroristas.

Explicó que el ataque cinético fue dirigido contra un buque afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas que transportaba una cantidad sustancial de narcóticos con destino a Estados Unidos.

No se registraron bajas ni heridos de las fuerzas estadounidenses

Por otro lado, confirmó que no hubo bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses que participaron en la operación, la cual tuvo lugar en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM).

En este sentido, Hegseth, concluyó con una firme advertencia, afirmando que «estos ataques continuarán hasta que terminen las agresiones contra el pueblo estadounidense».

Mientras que medios de comunicación aseguraron que la inteligencia militar confirmó «sin lugar a dudas» que la embarcación estaba involucrada en el tráfico de drogas, que sus tripulantes eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida.

Asimismo, la acción se enmarca en la estrategia de la administración de Trump para combatir lo que califican como el «envenenamiento de su población» a través del narcotráfico.

