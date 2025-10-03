Zúrich.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) conjuntamente con la marca deportiva Adidas revelaron oficialmente TRIONDA, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

La FIFA en su página web detalló que el diseño del esférico rinde un homenaje a la sinergia de los tres países coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Al mismo tiempo, destaca que la estética del balón integra iconografía representativa de cada nación, como la hoja de arce, el águila y las estrellas, sobre un patrón de colores rojo, verde y azul.

Por otro lado, indicaron que su nombre alude a las ondas de su diseño, que confluyen en un triángulo central simbolizando la histórica unión de los tres organizadores.

«Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Incorporan destacadas funciones

De la misma manera, destacaron que la principal innovación técnica de TRIONDA es su tecnología de balón conectado, que incorpora un sensor de movimiento de 500 Hz.

Explicaron que este sistema de última generación transmite datos precisos en tiempo real al equipo de videoarbitraje (VAR), proporcionando una herramienta de gran ayuda para los árbitros en la toma de decisiones, especialmente en jugadas de fuera de juego.

Por último, destacaron que la presentación de este balón de avanzada tecnología marca un hito clave en la cuenta atrás para el torneo, cuyo sorteo final se celebrará el 5 de diciembre en Washington D. C.

