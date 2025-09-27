ICE inyecta $38 millones en Florida para ofensiva migratoria

Tallahassee.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la concesión de significativos fondos financieros a sus socios del programa 287(g) en Florida, destacando el éxito de la colaboración y el papel crucial del estado en la seguridad pública y nacional.

En un comunicado detallaron que, en total, se otorgaron $38.575.905 a agencias estatales y locales.

Al respecto, Madison D. Sheahan, Directora Adjunta de ICE, sostuvo que «las agencias de aplicación de la ley estatales y locales de Florida han demostrado un compromiso excepcional como socios esenciales en el programa 287(g) de ICE».

«En un momento en que nuestros oficiales enfrentan desafíos sin precedentes, estas asociaciones son más vitales que nunca para proteger nuestros vecindarios y defender el estado de derecho», acotó.

De la misma manera, Sheahan agradeció al Gobernador Ron DeSantis, al fiscal general James Uthmeier, a la Patrulla de Carreteras de Florida y a la Asociación de Sheriffs de Florida por su apoyo en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Florida lidera la nación con 325 acuerdos del programa 287(g), lo que representa un aumento del 577% desde enero de 2025.

DeSantis expresó su agradecimiento al gobierno de Trump

Por otro lado, la distribución de los fondos es la siguiente:

Socios locales: $10.005.665 ($2.7 millones para transporte y $7.3 millones para equipamiento de 974 oficiales).

($2.7 millones para transporte y $7.3 millones para equipamiento de 974 oficiales). Socios estatales: $28.570.240 ($1 millón para transporte y $27.5 millones para equipamiento de 3,676 oficiales).

Mientras que el Gobernador Ron DeSantis expresó su gratitud. «Gracias a la administración Trump y a nuestros socios federales por elegir Florida para presentar estos reembolsos”.

“Florida se enorgullece de liderar a la nación en la aplicación de la ley de inmigración ilegal, actuando como un multiplicador de fuerza para ayudar al Presidente Trump a restaurar la soberanía de nuestra nación», culminó.

