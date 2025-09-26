DHS lanza ofensiva contra extremismo violento

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutó una serie de operaciones a nivel nacional que resultaron en el arresto de decenas de extremistas violentos vinculados al movimiento Antifa, acusados de perpetrar ataques contra agentes del orden, disturbios y otros actos delictivos graves.

Un comunicado detalló que bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la agencia está aplicando con firmeza la Orden Ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designa a Antifa como una organización terrorista doméstica.

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, indicó que “grupos extremistas de izquierda han agredido, disparado y emitido amenazas de muerte contra nuestras fuerzas del orden”.

“Se ha alcanzado un punto de inflexión: cualquiera que agreda físicamente a nuestros oficiales federales será detenido y enfrentará todo el peso de la ley”, afirmó.

De la misma manera, destacó que “a pesar de un aumento del 1,000% en las agresiones en su contra, nuestros valientes agentes federales continúan en el terreno, luchando a diario para mantener el estado de derecho y proteger a los estadounidenses”.

Detenidos por diversos delitos

Las detenciones son el resultado de investigaciones sobre un patrón de violencia coordinada, que incluye:

Ataques a instalaciones federales: Como el reciente tiroteo en un centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, y un intento de atentado con bomba en la misma ubicación.

Emboscadas organizadas: Como el asalto a un centro de detención en Prairieland, Texas, donde un grupo de extremistas con ropa táctica hirió de bala a un oficial de policía local. Quince personas han sido acusadas en relación con este ataque.

Agresiones directas a agentes: Se han registrado incidentes en Tennessee, donde un individuo intentó atropellar a un agente de la Patrulla Fronteriza, y en Nueva Jersey, donde una Congresista fue imputada por agredir físicamente a oficiales de ICE.

Disturbios violentos: Se han realizado arrestos en Chicago, Portland y Los Ángeles por ataques a instalaciones de ICE, agresiones a oficiales con láseres y explosivos, y destrucción de propiedad federal.

Por último, reiteró que el DHS atribuye esta escalada de violencia a la retórica hostil de ciertos líderes políticos y a la desinformación mediática que ha demonizado a los agentes federales.

