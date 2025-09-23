miércoles, septiembre 24, 2025
Modified date:

Trump designa a Antifa como organización terrorista nacional

ESTADOS UNIDOS
18
Trump designa a Antifa como organización terrorista nacional
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump firmó el lunes 22 de septiembre orden ejecutiva que designa a Antifa como una «organización terrorista nacional».

Así lo dio a conocer la Casa Blanca, en un comunicado en el que detalla que la orden define al movimiento como una entidad anarquista y militarista que busca derrocar al gobierno estadounidense a través de medios ilegales, incluyendo la violencia y el terrorismo.

De la misma manera, explicó que esta designación instruye al gobierno federal a investigar, desmantelar y perseguir las operaciones ilegales de Antifa y sus fuentes de financiación.

Acusan al grupo de obstruir las leyes federales

Por otro lado, la Casa Blanca, enfatizó que la orden acusa al grupo de coordinar esfuerzos para obstruir las leyes federales, organizar disturbios y agredir violentamente a agentes del orden.

Ver más: Gobierno de Trump designa dos nuevos condados en la lucha contra las drogas

De la misma manera, responsabilizan a la organización de incidentes específicos, como la exposición de información personal de agentes del ICE, agresiones a periodistas y ataques contra manifestantes en eventos políticos.

En este sentido, señaló que la Administración Trump busca con esta medida restaurar el orden público y detener lo que describe como «violencia política y supresión del discurso legal».

Video: Enfoque del Nuevo Jefe del CMS Jonathan D. Thomas

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.