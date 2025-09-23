Trump designa a Antifa como organización terrorista nacional

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump firmó el lunes 22 de septiembre orden ejecutiva que designa a Antifa como una «organización terrorista nacional».

Así lo dio a conocer la Casa Blanca, en un comunicado en el que detalla que la orden define al movimiento como una entidad anarquista y militarista que busca derrocar al gobierno estadounidense a través de medios ilegales, incluyendo la violencia y el terrorismo.

De la misma manera, explicó que esta designación instruye al gobierno federal a investigar, desmantelar y perseguir las operaciones ilegales de Antifa y sus fuentes de financiación.

Antifa is a militarist, anarchist enterprise that explicitly calls for the overthrow of the United States Government, law enforcement authorities, and our system of law. Thanks to the leadership of President Trump, they are now classified as a domestic terrorist organization. pic.twitter.com/0Fb6n0TLLy — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Acusan al grupo de obstruir las leyes federales

Por otro lado, la Casa Blanca, enfatizó que la orden acusa al grupo de coordinar esfuerzos para obstruir las leyes federales, organizar disturbios y agredir violentamente a agentes del orden.

Ver más: Gobierno de Trump designa dos nuevos condados en la lucha contra las drogas

De la misma manera, responsabilizan a la organización de incidentes específicos, como la exposición de información personal de agentes del ICE, agresiones a periodistas y ataques contra manifestantes en eventos políticos.

En este sentido, señaló que la Administración Trump busca con esta medida restaurar el orden público y detener lo que describe como «violencia política y supresión del discurso legal».

Video: Enfoque del Nuevo Jefe del CMS Jonathan D. Thomas