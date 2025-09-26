Justicia demanda a seis estados por registros electorales

Washington.- La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia anunció la presentación de demandas federales contra seis estados, por no proporcionar acceso a sus listas de registro de votantes, en contravención de la ley federal.

Así la dio a conocer el Departamento de Justicia en un comunicado, que detalló que los estados afectados son: California, Michigan, Minnesota, Nueva York, New Hampshire y Pensilvania.

De la misma manera, indicaron que las acciones legales buscan obligar a dichos estados a cumplir con su deber de transparencia y mantenimiento de padrones electorales precisos.

Today the Justice Department’s @CivilRights Division announced the filing of federal lawsuits against six states — California, Michigan, Minnesota, New York, New Hampshire, and Pennsylvania — for failure to produce their statewide voter registration lists upon request. “Clean… pic.twitter.com/ZGpnFY3STr — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 25, 2025

Los estados tienen la obligación de garantizar los registros de votantes

La fiscal general, Pamela Bondi, destacó que “la integridad de los padrones electorales es el pilar de unas elecciones transparentes y justas”.

“Cada estado tiene la obligación de garantizar que sus registros de votantes sean exactos y accesibles. Aquellos que no cumplan con esta responsabilidad se enfrentarán a este Departamento de Justicia en los tribunales”, acotó.

Por otro lado, señalan que las demandas se fundamentan en que el Fiscal General tiene la autoridad, conferida por el Congreso, para hacer cumplir la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), la Ley de Ayuda al Voto de América (HAVA) y la Ley de Derechos Civiles de 1960.

En este sentido, señalaron que estas normativas facultan al Departamento de Justicia para exigir la inspección y el análisis de las listas de votantes estatales con el fin de asegurar que los programas de registro y mantenimiento sean efectivos y adecuados.

