Trump asocia el paracetamol con el autismo en niños

Washington.- La Administración de Donald Trump anunció «avances importantes» en la comprensión de las posibles causas del autismo, un trastorno que, según el gobierno, ha visto un aumento significativo en las últimas dos décadas.

La Casa Blanca en un comunicado, detalló que el anuncio se centró en la supuesta conexión entre el uso de paracetamol (acetaminofén) durante el embarazo y el riesgo de trastornos neurológicos en los niños.

El comunicado hace referencia a estudios de Harvard y Johns Hopkins que sugieren una asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y un mayor riesgo de autismo y TDAH.

Asimismo, cita una declaración de 2021 de un consenso internacional que recomendaba a las mujeres embarazadas minimizar el uso del medicamento.

Ver más: La FDA emite una alerta por el peligro de las bolsitas de nicotina

Trump alerta las altas cifras de autismo en niños

Por otro lado, en una rueda de prensa, Trump señaló que “la FDA notificará a los médicos que el uso de acetaminofén, también conocido como Tylenol, durante el embarazo, puede estar asociado con un mayor riesgo de autismo”.

.@POTUS announces that the FDA will be notifying physicians that the use of acetaminophen, also known as Tylenol, during pregnancy, can be associated with an increased risk of autism: "They are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically… pic.twitter.com/79tNwDW6Ly — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2025

«Hace apenas unas décadas, 1 de cada 10.000 niños tenía autismo… ahora, es 1 de cada 31… Desde el año 2000, las tasas de autismo han aumentado mucho más del 400 %. En lugar de atacar a quienes hacen preguntas, todos deberíamos estar agradecidos con quienes intentan obtener las respuestas…» afirmó Trump.

En este sentido, indicó que «se recomienda encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario».

.@POTUS: "Just a few decades ago, 1 in 10,000 children had autism… now, it is 1 in 31… Since 2000, autism rates have surged by much more than 400%. Instead of attacking those who ask questions, everyone should be grateful for those trying to get the answers…" pic.twitter.com/uacGdsAARC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2025

Por último, la Casa Blanca en el comunicado advirtió que el paracetamol puede causar efectos neurológicos a largo plazo en los niños y ha presentado nuevas iniciativas para abordar lo que califican como una «epidemia de autismo».

The Trump Administration's Autism Action Plan pic.twitter.com/5aY5huzg8x — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2025

Video: Prevención del suicidio: recursos clave y señales de alerta