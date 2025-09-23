Los Panthers recortan la plantilla del campamento

Charlotte, NC.- Los Panthers realizaron sus primeros recortes de personal en el campamento de entrenamiento de la mañana del martes 23 de septiembre, enviando a los delanteros Riley Hughes, Robert Mastrosimone, Cristophe Tellier y Nicholas Zabaneh, a los defensas Mitch Vande Sompel, Eamon Powell y Dennis Cesana, y al portero Michael Simpson a los Checkers.

Panthers trim camp roster, send group to Charlotte ➡️ https://t.co/BGsfe7JFud pic.twitter.com/IWNUEZ3cRW — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) September 23, 2025

Florida también liberó a los delanteros Daniel Walcott y Josh Lopina, y a los defensas Phip Waugh y Andy Welinski de sus pruebas profesionales, y ahora se presentarán en Charlotte como invitados al campamento.

Hughes, de 25 años, comienza su segunda temporada profesional tras anotar ocho puntos (3 goles, 5 asistencias) en 31 partidos con Charlotte como novato. El nativo de Massachusetts también acumuló 23 puntos en 20 partidos de la ECHL con Savannah y empató en tercer lugar con los Ghost Pirates con 14 goles.

Mastrosimone, de 24 años, viene de un par de temporadas en la organización de Toronto para comenzar su carrera, habiendo registrado 29 puntos (14g, 15a) en 95 juegos para los Marlies antes de firmar un contrato de un año con Charlotte en la AHL. Antes de convertirse en profesional, Mastrosimone, quien fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2019 por Detroit, pasó tres años en la Universidad de Boston y uno en Arizona State.

Tellier, de 25 años, está listo para comenzar su primera temporada profesional completa después de concluir su carrera universitaria el año pasado. El delantero nacido en Quebec anotó 69 puntos (20g, 49a) en 125 juegos durante tres temporadas con Quinnipiac, donde ayudó a los Bobcats a ganar un título nacional en 2022-23, y una con Northeastern. Tellier, quien tiene un contrato de un año con la AHL, también registró seis juegos para Savannah al final de la temporada pasada y anotó tres goles en el camino.

Zabaneh, de 24 años, dividió su temporada de novato entre Charlotte y Savannah, anotando cuatro puntos (2g, 2a) en 31 partidos con los Checkers y 15 puntos (6g, 9a) en 21 partidos con los Ghost Pirates. El jugador de Toronto, quien también participó en un partido de la AHL con Providence en la temporada 2023-24 tras finalizar su etapa de cuatro años en la Universidad de Boston, firmó un contrato de un año con Charlotte este verano.

Vande Sompel, de 28 años, jugó 13 partidos con Charlotte en la temporada 2024-25 antes de que una lesión lo interrumpiera prematuramente. El seleccionado de tercera ronda del draft de 2015 se dirige a su octava temporada profesional y la segunda de su actual contrato de dos años con los Checkers. Ha anotado 117 puntos (29g, 88a) en 311 partidos de la AHL en su carrera con Bridgeport, Colorado, Chicago y Charlotte.

Powell, de 23 años, firmó un contrato de un año con la AHL en abril y está listo para comenzar su año de novato tras probar suerte en el baloncesto profesional al final de la temporada pasada. Tras completar una carrera de cinco años en Boston College, donde acumuló 103 puntos (16 goles, 87 asistencias) en 170 partidos y recibió numerosos elogios, incluyendo ser nombrado Segundo Equipo All-American de la NCAA en la temporada 2024-25, Powell registró dos puntos (1 gol, 1 asistencia) en cinco partidos de temporada regular con Charlotte y sumó tres asistencias más en cuatro partidos de postemporada durante la trayectoria del equipo hacia las Finales de la Copa Calder.

Con información de Checkers.

