El pateador novato de Panthers, Ryan Fitzgerald, aplomado

Charlotte, NC.-Ryan Fitzgerald nunca había pasado por algo así, así que no sabía qué esperar. Y ellos tampoco sabían qué esperar de él.
Pero ya ha anotado un par de tiros importantes en el Bank of America Stadium (bueno, más o menos) así que están empezando a valorar sus posibilidades.
El pateador novato de Florida State ganó un puesto en el campo de entrenamiento, pero es posible que haya comenzado a ganarse a algunos compañeros de equipo durante el verano en un campo de golf falso.
Según cuenta la historia, Fitzgerald y algunos de los miembros del equipo especial estaban golpeando algunas pelotas en el simulador de golf del equipo, donde a veces la competencia es tan grande como en el campo.
Fitzgerald, un golfista con handicap de un solo dígito, fue abucheado un día por el veterano safety Nick Scott , quien también se considera bastante bueno en esto.
«Y Nick se estaba quejando de no ser muy bueno, y Ryan dijo algo como ‘¿Quieres apostar?’, recordó el lanzador largo JJ Jansen . «Y Nick le respondió: ‘Claro, ¿cuánto?'»
Se intercambiaron números y rápidamente se llegó al punto en que el novato no seleccionado en el draft (sin el mismo tipo de dinero garantizado que sus contrapartes veteranos) se sentía cómodo.
Fue entonces cuando el pateador/sostenedor Sam Martin intervino para ayudar al novato.
«Tengo que recuperar a mis muchachos», dijo Martin riendo.
Para resumir la historia, el novato procedió a tomar el dinero de Scott (en nombre de Martin), fue a jugar hoyos adicionales pero acertó los tiros que necesitaba para ganar.
