Raleigh, NC.- Carolina del Norte iniciará una transformación significativa en su sistema de registro vehicular con la eliminación de las calcomanías de renovación en las matrículas y de las tarjetas de registro impresas en papel. La medida, incluida en el nuevo presupuesto estatal y firmada por el gobernador Josh Stein, busca simplificar los procesos administrativos, reducir costos operativos y acelerar la transición hacia un modelo completamente digital para los conductores del estado.

La legislación establece que la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) deberá implementar el nuevo sistema con una fecha límite tentativa del 1 de octubre de 2026. A partir de entonces, los propietarios de vehículos dejarán de recibir las tradicionales calcomanías que durante años identificaron visualmente la vigencia del registro de cada automóvil.

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El cambio también marcará el fin de las tarjetas de registro impresas como método principal de comprobación. En su lugar, el NCDMV ofrecerá un portal en línea donde cada conductor podrá acceder a la documentación oficial de su vehículo. El registro estará disponible en formato digital, por lo que los usuarios podrán consultarlo desde un teléfono inteligente o almacenarlo electrónicamente para presentarlo cuando resulte necesario.

La modernización también modificará la forma en que las autoridades verificarán la validez del registro vehicular. Los agentes policiales dejarán de depender de las calcomanías visibles en las placas para comprobar el estado del vehículo. En cambio, realizarán la consulta directamente desde las computadoras instaladas en las patrullas mediante el número de matrícula o con lectores automáticos de placas, una herramienta que permitirá confirmar la información en cuestión de segundos.

Aunque el sistema cambiará de formato, las obligaciones para los propietarios de vehículos permanecerán vigentes. La reforma no elimina el pago anual por la renovación del registro, tampoco modifica los impuestos estatales aplicables a los vehículos ni exime a los conductores del cumplimiento de las inspecciones técnicas o de emisiones cuando la legislación las exija.

Las autoridades también contemplaron alternativas para quienes prefieran conservar un documento físico o no dispongan de un dispositivo móvil. Los conductores podrán descargar el comprobante oficial desde el portal del NCDMV e imprimirlo gratuitamente en sus hogares para mantener una copia dentro del vehículo.

Además, quienes deseen recibir la tarjeta tradicional por correo postal conservarán esa posibilidad. Sin embargo, el organismo cobrará una tarifa adicional para cubrir los costos de impresión y envío del documento.

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Los legisladores estatales respaldaron la iniciativa como una estrategia para optimizar el funcionamiento del sistema de registro vehicular y disminuir el gasto asociado a la producción y distribución de millones de calcomanías y documentos físicos cada año.

Con esta actualización, Carolina del Norte se suma a la tendencia de varios estados estadounidenses que incorporan soluciones digitales para la gestión de servicios públicos. Las autoridades esperan que la implementación reduzca tiempos de espera, facilite el acceso a la documentación oficial y permita una verificación más rápida por parte de las fuerzas del orden, sin modificar las responsabilidades legales que mantienen los propietarios de vehículos al momento de renovar su registro.

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