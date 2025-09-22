Gobierno de Trump designa dos nuevos condados en la lucha contra las drogas

Washington .- La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca designó dos nuevos condados para ser incluidos en el programa de Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA).

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, destacó que estos condados son St. Joseph en Indiana y Rogers en Oklahoma.

Detallaron que el programa HIDTA tiene como objetivo coordinar a agencias federales, estatales, locales, tribales y territoriales para desarticular organizaciones de narcotráfico.

Buscan evitar las drogas ilícitas y peligrosas

Al respecto, el director interino, Victor Avila, declaró que la administración de Trump está utilizando «todas las autoridades disponibles para evitar que las drogas ilícitas y peligrosas lleguen a nuestras comunidades».

De la misma manera, Avila destacó que el programa HIDTA es un «multiplicador de fuerza» en la lucha contra el crimen organizado. Además, las nuevas designaciones garantizarán que estas áreas reciban los «recursos y el apoyo críticos que necesitan para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas».

Por último, la Casa Blanca, recordó que en el año 2024, las agencias dentro de las HIDTA incautaron un estimado de $18 mil millones en drogas ilícitas y efectivo. Lo que representa un retorno de la inversión de $68.07 por cada dólar presupuestado.

