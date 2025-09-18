Detenida mexicana en Filadelfia por muerte causada con un vehículo

Filadelfia.- Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. arrestaron a una ciudadana de nacionalidad mexicana por estar vinculada presuntamente en la muerte de una persona.

En un comunicado, detallaron que el procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el sábado 13 de septiembre. La mujer, identificada como Angelica M. Escobar-Castaneda, de 29 años.

Explicaron que la mexicana era buscada por las autoridades de Delaware por una acusación de operar un vehículo causando la muerte de otra persona.

Intentaba viajar a Ciudad de México

De la misma manera, señalaron que los oficiales de CBP interceptaron a Escobar-Castaneda, residente de New Castle, Delaware, justo antes de que abordara un vuelo con destino a la Ciudad de México. Tras confirmar la orden de arresto con la Oficina del Fiscal General de Delaware, procedieron con su detención.

Al respecto, Cleatus P. Hunt, Jr., director del Área Portuaria de CBP para Filadelfia, señaló que «la misión única de seguridad fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza, que consiste en saber quién entra o sale de Estados Unidos, nos permite ayudar a nuestros socios locales a dar voz a las víctimas al identificar a los fugitivos que intentan escapar y devolverlos a la justicia».

Por último, los oficiales de CBP entregaron a Escobar-Castaneda a la policía del municipio de Tinicum, Pensilvania, para que se inicien los procedimientos de extradición a Delaware.

