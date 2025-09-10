ICE arresta a peligrosos migrantes indocumentados en Chicago

Chicago.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el arresto de varios inmigrantes en situación irregular en Chicago, una ciudad considerada «santuario».

En un comunicado detallaron que los detenidos enfrentan graves cargos por crímenes como abuso sexual infantil, violación, robo a mano armada y violencia doméstica.

De la misma manera, destacaron que los arrestos, parte de la «Operación Midway Blitz», rinden homenaje a Katie Abraham, una víctima mortal de un accidente de tráfico provocado por un inmigrante indocumentado en Illinois.

Al respecto, la subsecretaria de ICE, Tricia McLaughlin, criticó duramente las políticas de la ciudad, afirmando que líderes como el gobernador Pritzker y el alcalde Johnson «protegen a estos delincuentes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses que cumplen la ley».

Ver más: Arrestan a presunto miembro de la MS-13 en Long Island

Detuvieron a varios con antecedentes penales

Asimismo, McLaughlin afirmó que estos individuos «acudieron en masa a Illinois porque las políticas santuario les permiten deambular libremente y aterrorizar a estadounidenses inocentes sin consecuencias».

«El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro: ninguna ciudad es un refugio seguro para los criminales ilegales. Si vienes a nuestro país indocumentado y violas nuestras leyes, te cazaremos, te arrestaremos, te deportaremos y nunca regresarás», sentenció McLaughlin.

Por otro lado, señalaron que entre los arrestados se encuentran individuos con historiales criminales notorios, incluyendo un depredador sexual registrado, un hombre condenado por violación y otros con cargos por agresión sexual a menores y robo a mano armada.

En este sentido, reiteraron que ICE ha prometido continuar sus operaciones en la ciudad en coordinación con otros departamentos federales.

Video: TPS de hondureños, nicaragüenses y nepalíes podría finalizar