Gaston, NC.- Gastón County celebró un nuevo reconocimiento a su trabajo en comunicación pública. Su podcast semanal “Savvy Citizen” recibió un premio nacional en los Savvy Awards de la Asociación de Comunicaciones y Marketing de Ciudades y Condados (3CMA), entregados durante la conferencia anual de la organización en Las Vegas.

La competencia reunió más de 1.100 candidaturas en 37 categorías provenientes de oficinas de comunicación y marketing de gobiernos locales en Estados Unidos y Canadá. Entre los 94 primeros lugares, Gastón se posicionó como uno de los únicos cinco condados o municipios de Carolina del Norte en alcanzar un galardón de alto nivel este año.

Una propuesta innovadora

El jurado destacó la frescura del proyecto. “Entiendo por qué los oyentes lo sintonizan. Este fue un producto profesional con voces auténticas, lo que lo hizo muy fácil de escuchar. Fue una forma muy inteligente de reinventar la manera de compartir contenido para conectar con la audiencia en su contexto”, señalaron los jueces.

El podcast nació en el otoño de 2020 como una forma de acercar a la comunidad al trabajo del gobierno local. Este verano alcanzó su episodio número 250, consolidándose como un espacio de referencia. Los capítulos se estrenan cada lunes y pueden escucharse en línea, en plataformas como Apple, Spotify y Amazon Music, o a través del sitio web oficial GastonGov.com.

Voces detrás del micrófono

“Savvy Citizen” es fruto del trabajo en equipo. El director de Comunicaciones, Adam Gaub, y la directora de Mejora de Procesos, Janet Schafer, lideran la iniciativa. La Coordinadora de Presupuesto, Elizabeth McGee, y el Gerente de Participación Pública, Gavin Stewart, se suman como presentadores. El Gerente de Servicios Creativos, Joshua Braswell, asume la producción ejecutiva, mientras que el Gerente de Medios Digitales, Barry Martin, realiza la edición.

Un espacio para la comunidad

El programa no solo da a conocer proyectos del gobierno local, sino que también abre sus micrófonos a organizaciones sin fines de lucro y a ciudadanos que impulsan cambios positivos en la región. Con ese enfoque, el podcast busca fortalecer la conexión entre el condado y sus habitantes.

Reconocimientos previos

Este galardón representa el tercer premio Savvy obtenido por Gastón County y marca el cuarto año consecutivo en el que la 3CMA distingue el trabajo comunicacional del condado. El logro refuerza su compromiso de innovar en las formas de informar y acercarse a la ciudadanía.

