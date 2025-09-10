Extraoficial: J.D. Mazuera Arias gana primarias para el Concejo de Charlotte

Charlotte, NC.- El retador progresista Juan Diego ‘J.D.’ Mazuera Arias se alzó con la victoria en las elecciones primarias para el Concejo Municipal de Charlotte. La Junta Electoral de Carolina del Norte aún no ha publicado los resultados oficiales; sin embargo, se conoció extraoficialmente que resultó ganador.

Destaca que en la contienda Mazuera se enfrentó a la actual concejal Marjorie Molina por el Distrito 5 de Charlotte.

A través de las redes sociales del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), celebraron la victoria, ya que Arias, contó con el apoyo de los trabajadores fue decisivo, con miembros del sindicato tocando más de 14.000 puertas en su campaña.

En un comunicado publicado en las redes sociales destacaron que esta victoria, según los trabajadores, es un claro mandato de que los residentes de Charlotte buscan líderes que prioricen las necesidades de la gente por encima de los intereses corporativos.

Luchó por los salarios justos

Destacaron que, durante años, los empleados del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas han luchado por salarios justos, condiciones laborales seguras y respeto.

LaShonda Barber, trabajadora aeroportuaria y miembro de 32BJ SEIU, expresó que la victoria de Arias representa a “la gente trabajadora, la gente negra, morena e inmigrante que solo intenta alimentar a sus hijos».

Añadió que los problemas que enfrentan, como salarios bajos y condiciones de trabajo inseguras, son un reflejo de las luchas de muchas familias en la ciudad, y que Arias «se presentó y nos apoyó, por eso lo respaldamos y por eso ganó».

Por último, Chris Baumann, director de la Región Sur de SEIU Workers United, felicitó a Arias y a otros candidatos respaldados por el sindicato, como Dimple Ajmera, LaWana Mayfield, Renee Perkins Johnson y la Dra. Victoria Watlington.

Baumann destacó que este resultado es una advertencia para los políticos de que los votantes están “hartos de la política de siempre”.

Por último, destacaron que la campaña continuará para asegurar que el Concejo Municipal de Charlotte defienda los derechos de los trabajadores y haga de la ciudad un lugar donde todos puedan vivir y prosperar.

