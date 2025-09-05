lunes, septiembre 8, 2025
Modified date:

Colombia sella su pase al Mundial 2026

DEPORTES
Colombia sella su pase al Mundial 2026
Foto: Cortesía X @FCFSeleccionCol
Maria Gabriela Perez

Barranquilla.- La selección colombiana de fútbol aseguró su lugar en la Copa del Mundo de 2026 al vencer a Bolivia 3-0 en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la victoria de la selección colombiana se dio en el Estadio Metropolitano ante más de 50.000 espectadores, consolidando la séptima clasificación de Colombia a un Mundial.

De la misma manera, resaltaron que los goles de la victoria fueron anotados por James Rodríguez (minuto 31), Jhon Córdoba (minuto 74) y Juan Fernando Quintero (minuto 83), sellando el pase del equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

En este sentido, con este resultado, el equipo cafetero alcanzó 25 puntos en la tabla de clasificación.

Bolivia deberá esperar a ver si accede al mundial

Por su parte, la selección de Bolivia se quedó con 17 puntos y deberá esperar los resultados de la última jornada para saber si tiene alguna posibilidad de acceder a una repesca.

Es de destacar que las diez selecciones sudamericanas, las seis primeras clasifican directamente al Mundial, mientras que la séptima obtendrá un lugar en un repechaje intercontinental.

Con los resultados de la jornada del jueves 4 de septiembre, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay también han asegurado su clasificación directa para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

