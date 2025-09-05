Colombia sella su pase al Mundial 2026

Barranquilla.- La selección colombiana de fútbol aseguró su lugar en la Copa del Mundo de 2026 al vencer a Bolivia 3-0 en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la victoria de la selección colombiana se dio en el Estadio Metropolitano ante más de 50.000 espectadores, consolidando la séptima clasificación de Colombia a un Mundial.

De la misma manera, resaltaron que los goles de la victoria fueron anotados por James Rodríguez (minuto 31), Jhon Córdoba (minuto 74) y Juan Fernando Quintero (minuto 83), sellando el pase del equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

En este sentido, con este resultado, el equipo cafetero alcanzó 25 puntos en la tabla de clasificación.

Bolivia deberá esperar a ver si accede al mundial

Por su parte, la selección de Bolivia se quedó con 17 puntos y deberá esperar los resultados de la última jornada para saber si tiene alguna posibilidad de acceder a una repesca.

📸 ¡𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙄𝘼𝙇𝙄𝙎𝙏𝘼! 👌 🇨🇴 3-0 🇧🇴 Imágenes del triunfo con el que regresamos a la 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 🔝#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/S8HRn1kdem — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

Es de destacar que las diez selecciones sudamericanas, las seis primeras clasifican directamente al Mundial, mientras que la séptima obtendrá un lugar en un repechaje intercontinental.

🎥 ¡𝟏, 𝟐, 𝟑 𝐲 𝐚𝐬𝐢́ 𝐧𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫, 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒, 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀!🕺#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/xO8xfq9Rnw — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

Con los resultados de la jornada del jueves 4 de septiembre, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay también han asegurado su clasificación directa para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

📸 ¡𝚄𝙽 𝙴𝚀𝚄𝙸𝙿𝙾, 𝚄𝙽 𝙿𝙰𝙸́𝚂, 𝙳𝙴 𝚄𝚂𝚃𝙴𝙳𝙴𝚂 𝙿𝙰𝚁𝙰 𝚄𝚂𝚃𝙴𝙳𝙴𝚂! 🫶 ¡𝙴𝚂𝚃𝙰 𝚂𝙴𝙻𝙴 𝙽𝙾𝚂 𝚄𝙽𝙴, 𝙻𝙾𝚂 𝙰𝙼𝙰𝙼𝙾𝚂 𝙲𝙾𝙻𝙾𝙼𝙱𝙸𝙰! 😍#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9oOAHbDGtt — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

