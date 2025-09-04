EE.UU. refuerza lazos de seguridad con Ecuador

Quito.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunciaron una serie de acuerdos bilaterales centrados en la seguridad y la cooperación económica.

El Departamento de Estado en un comunicado señaló que durante la visita de Rubio el punto más destacado fue la designación de las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

Según el secretario Rubio, esta designación otorga a EE.UU. «muchas opciones para luchar» contra estos grupos, incluyendo la capacidad de ir tras sus activos financieros en el sistema bancario estadounidense y un mejor intercambio de inteligencia que permita operaciones letales.

Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país. @SecRubio pic.twitter.com/DrupMWwMO5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 4, 2025

Destacó que la designación es un «primer paso» en la ayuda de EE.UU. a Ecuador, que según Rubio, está librando una «guerra» contra los «narcoterroristas».

Designación de recursos a Ecuador

Por otro lado, señalaron que además de la designación, EE.UU. anunció una ayuda de $13.7 millones para combatir el crimen y el narcotráfico, y una inversión de $6 millones en drones para la Armada ecuatoriana.

Tanto Sommerfeld como Rubio destacaron que la seguridad es una prioridad para ambos países. La cooperación también abarca áreas como la modernización del tratado de extradición y un posible acuerdo comercial para impulsar las economías de ambas naciones.

Por último, Rubio también mencionó la posibilidad de establecer una base militar estadounidense en Ecuador, aunque aclaró que es una decisión soberana que corresponde al gobierno ecuatoriano.

