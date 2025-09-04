viernes, septiembre 5, 2025
Modified date:

EE.UU. refuerza lazos de seguridad con Ecuador

INTERNACIONALES
28
EE.UU. refuerza lazos de seguridad con Ecuador
Foto: Cortesía X @DanielNoboaOk
Maria Gabriela Perez

Quito.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunciaron una serie de acuerdos bilaterales centrados en la seguridad y la cooperación económica.

El Departamento de Estado en un comunicado señaló que durante la visita de Rubio el punto más destacado fue la designación de las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

Según el secretario Rubio, esta designación otorga a EE.UU. «muchas opciones para luchar» contra estos grupos, incluyendo la capacidad de ir tras sus activos financieros en el sistema bancario estadounidense y un mejor intercambio de inteligencia que permita operaciones letales.

Destacó que la designación es un «primer paso» en la ayuda de EE.UU. a Ecuador, que según Rubio, está librando una «guerra» contra los «narcoterroristas».

Ver más: Marco Rubio se reúne con Sheinbaum para fortalecer alianza con México

Designación de recursos a Ecuador

Por otro lado, señalaron que además de la designación, EE.UU. anunció una ayuda de $13.7 millones para combatir el crimen y el narcotráfico, y una inversión de $6 millones en drones para la Armada ecuatoriana.

Tanto Sommerfeld como Rubio destacaron que la seguridad es una prioridad para ambos países. La cooperación también abarca áreas como la modernización del tratado de extradición y un posible acuerdo comercial para impulsar las economías de ambas naciones.

Por último, Rubio también mencionó la posibilidad de establecer una base militar estadounidense en Ecuador, aunque aclaró que es una decisión soberana que corresponde al gobierno ecuatoriano.

Video: Joven desaparecida en Oklahoma conversaba en línea con una presunta amiga

 

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
146,947FansMe gusta
20,013SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,000SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,131SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.