ICE San Diego arresta a migrante indocumentado con amplio historial criminal

Texas.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de San Diego, conjuntamente con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, lograron el arresto de un migrante indocumentado con un presunto extenso historial criminal.

En un comunicado, indicaron que el detenido fue identificado como Ezequiel Cruz-Rodríguez, quien es presuntamente miembro documentado de la pandilla Logan Heights, había sido deportado tres veces y había reingresado ilegalmente al país.

Detallaron que su historial incluye condenas por delitos sexuales que involucran a un menor, agresión sexual, posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente y otros cargos, como robo y agresión.

Por otro lado, destacaron que en el momento del arresto, residía con su pareja, beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quien opera una guardería en su hogar.

Ver más: La DEA detiene a 51 personas en redada dirigida al Cártel de Sinaloa

Reiteran que no tolerarán criminales violentos

Al respecto, Patrick Divver, director de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Remoción de ICE en San Diego, señaló que «este arresto envía un mensaje claro: ICE no tolerará a los criminales violentos que violan repetidamente nuestras leyes y ponen en peligro a nuestras comunidades».

«Este individuo es un depredador peligroso con un historial de crímenes atroces, y su presencia en un entorno de guardería es absolutamente detestable e inaceptable. ICE continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para eliminar amenazas como esta de nuestras calles«, acotó

Por último, reiteraron que la operación forma parte de los esfuerzos continuos de ICE para identificar y arrestar a individuos que representan una amenaza para la seguridad pública. Cruz-Rodríguez enfrentará un proceso judicial por reingreso ilegal, además de otros posibles cargos.

Video: Hondureños en Charlotte exigen voto en el extranjero ante incertidumbre electoral