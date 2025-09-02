Trump anuncia la destrucción de un narcobarco procedente de Venezuela

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas de seguridad de su país interceptaron y destruyeron un barco que transportaba una gran cantidad de narcóticos.

Estas declaraciones las ofreció desde una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en donde el mandatario, detalló que la embarcación parecía provenir de Venezuela.

«Literalmente destruimos un barco que transportaba mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello; sucedió hace unos momentos».

Además, añadió que han detectado importantes cargamentos de narcóticos que, según afirmó, «provienen de Venezuela».

Críticas a los medios y a la situación de Chicago

Por otro lado, durante sus declaraciones, el presidente Trump también abordó temas de política interna, criticando la cobertura mediática sobre sus apariciones públicas y la violencia en la ciudad de Chicago.

En este sentido, Trump afirmó que «la semana pasada, di numerosas conferencias de prensa… No di ninguna durante dos días y dijeron que debía tener algún problema. Biden no las daría durante meses… nadie dijo nunca que tuviera algún problema».

Asimismo, el presidente se refirió a la reciente ola de violencia en Chicago, calificando la situación como crítica. Haciendo referencia a un fin de semana en el que 50 personas fueron alcanzadas por balas.

Por último, Trump expresó su desaprobación por la postura del gobernador del estado. «50 personas fueron alcanzadas por balas, y el gobernador se levanta y dice: ¡No queremos ninguna protección!… Chicago es un infierno ahora mismo».

