USCIS simplifica el pago de tarifas con nuevas transacciones electrónicas

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva opción para que los solicitantes paguen sus tarifas de manera más eficiente y segura.

En un comunicado, detallaron que a partir de ahora, los individuos pueden realizar pagos a través de una transferencia de débito de una cuenta bancaria estadounidense, utilizando el nuevo Formulario G-1650, «Autorización para Transacciones ACH».

Destacaron que esta iniciativa se alinea con la Orden Ejecutiva 14247, que busca modernizar los pagos gubernamentales, y está diseñada para reducir el tiempo y el esfuerzo que implica el procesamiento de cheques y giros postales. Además, el nuevo sistema ayudará a mitigar los riesgos de fraude, pérdidas y robos.

Destacan la importancia de la modernización

Al respecto, Matthew J. Tragesser, portavoz de USCIS, enfatizó la importancia de esta modernización. «Más del 90% de nuestros pagos se realizan con cheques y giros postales, lo que causa retrasos y aumenta el riesgo de fraude. El pueblo estadounidense merece un sistema mejor, y estamos comprometidos a proporcionarlo».

Esta opción de pago electrónico se suma a la ya existente que permite usar tarjetas de crédito mediante el Formulario G-1450. Ambas alternativas ofrecen a los solicitantes múltiples formas de cumplir con los requisitos de pago.

Por último, USCIS reiteró que continuará aceptando cheques y giros postales hasta el 28 de octubre de 2025. Después de esa fecha, solo se aceptarán transacciones de débito ACH (Formulario G-1650) y pagos con tarjeta de crédito (Formulario G-1450). Es vital que los solicitantes se aseguren de tener fondos suficientes en sus cuentas, ya que una transacción rechazada podría llevar a la denegación de su solicitud.

