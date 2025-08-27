USCIS restaurará nueva metodología para los solicitantes de ciudadanía

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que restaurará la metodología de monitorear a los solicitantes de ciudadanía a través de la realización de entrevistas y la recopilación de testimonios de sus vecinos y compañeros de trabajo.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación que señalaron que la medida fue suspendida hace tres décadas.

De la misma manera, señalaron que la medida, que revive un método no empleado desde 1991, busca verificar la buena conducta y el respeto por la Constitución de los aspirantes.

En este sentido, ahora los agentes migratorios solicitarán cartas de testimonio o realizar entrevistas directas para obtener referencias.

Buscan cumplir con los criterios de la ciudadanía

Destacaron además que los agentes migratorios con la nueva medida buscan como objetivo principal determinar si el solicitante cumple con los criterios de ciudadanía, como demostrar buena conducta moral y un profundo respeto por la Constitución de los Estados Unidos.

Recordaron que anteriormente, el gobierno se había basado únicamente en la verificación de antecedentes penales a través de las huellas dactilares enviadas al FBI.

Por último, señalaron que los oficiales de USCIS tendrán la potestad de decidir si solicitan cartas de recomendación o si realizan conversaciones personales para recabar información adicional.

