Los Panthers suman dos más al equipo de prácticas

«Hendon Hooker es un chico que me encantó desde que salió de Tennessee; tuve muy buenas reuniones con él», dijo el miércoles el entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales. «Me impresionó mucho como persona, es un tipo con un carácter muy fuerte y mucho talento. Un tipo con un movimiento hermoso, corpulento y que puede correr…».

«Estoy muy agradecido de que tengamos a un jugador con un buen entrenamiento profesional, con ciertas protecciones, alertas de juego terrestre y muchas de las diferentes características que la ofensiva de Detroit logró construir, y que realmente admiro. Además, puedo traer a un jugador con amplia experiencia. Me entusiasma su talento y carácter; me alegra que esté aquí».

Smith fue seleccionado en la quinta ronda del draft de 2024 por los Eagles procedente de Texas A&M, quien comenzó el año en la reserva de lesionados, pero regresó para jugar en siete partidos, con siete recepciones para 41 yardas y un touchdown.

Mwansa no cuenta para el límite normal de 16 jugadores, una exención ya que es parte del programa International Player Pathway de la liga.