Los Panthers suman dos más al equipo de prácticas

Charlotte, NC.- Los Panthers continuaron ampliando su equipo de prácticas el jueves al fichar a dos jugadores más, llegando así a 15.
El equipo agregó al mariscal de campo Hendon Hooker y al receptor abierto Ainias Smith, dejando dos lugares abiertos en el equipo de práctica.
Hooker, ex selección de tercera ronda de los Lions procedente de Tennessee, le da a los Panthers un tercer mariscal de campo detrás de Bryce Young y Andy Dalton , después de que se separaron de Jack Plummer y Bryce Perkins en los cortes iniciales.
«Hendon Hooker es un chico que me encantó desde que salió de Tennessee; tuve muy buenas reuniones con él», dijo el miércoles el entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales. «Me impresionó mucho como persona, es un tipo con un carácter muy fuerte y mucho talento. Un tipo con un movimiento hermoso, corpulento y que puede correr…».
«Estoy muy agradecido de que tengamos a un jugador con un buen entrenamiento profesional, con ciertas protecciones, alertas de juego terrestre y muchas de las diferentes características que la ofensiva de Detroit logró construir, y que realmente admiro. Además, puedo traer a un jugador con amplia experiencia. Me entusiasma su talento y carácter; me alegra que esté aquí».
Smith fue seleccionado en la quinta ronda del draft de 2024 por los Eagles procedente de Texas A&M, quien comenzó el año en la reserva de lesionados, pero regresó para jugar en siete partidos, con siete recepciones para 41 yardas y un touchdown.
El miércoles, se incorporaron los primeros 13 jugadores al equipo de prácticas, todos ellos presentes en el campamento de entrenamiento. Entre ellos se encontraban el linebacker Krys Barnes , el cornerback Shemar Bartholomew , el linebacker externo Boogie Basham , el defensive end Jared Harrison-Hunte , el ofensivo Jarrett Kingston , el linebacker Mapalo Mwansa , el tight end Bryce Pierre , el receptor Ja’seem Reed , el cornerback Michael Reid , el defensive tackle Sam Roberts , el defensive tackle Michael Tarquin , el safety Trevian Thomas y el defensive lineman Brandon Walton.
Mwansa no cuenta para el límite normal de 16 jugadores, una exención ya que es parte del programa International Player Pathway de la liga.
El año pasado, 13 de los 16 jugadores del equipo de prácticas en la Semana 1 estuvieron activos durante al menos un juego con el equipo.
