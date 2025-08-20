Charlotte, NC.- Los Panthers cierran la pretemporada con un duelo ante los Pittsburgh Steelers, un partido que servirá más como evaluación interna que como resultado competitivo. Con la reducción de la plantilla a 53 jugadores prevista para el próximo martes, el cuerpo técnico de Dave Canales enfrentará horas de definiciones tras el encuentro.

El entrenador dejó un mensaje claro a sus dirigidos: “Demuéstrennos que podemos contar con ustedes, no solo en la plantilla, también en el equipo de prácticas”. Bajo esa premisa, varios jugadores afrontarán la noche del jueves como la última oportunidad de convencer a los evaluadores.

1- Competencia por el puesto de mariscal suplente

Bryce Young y Andy Dalton no saltarán al campo. La responsabilidad quedará en manos de Jack Plummer y del recién llegado Bryce Perkins. Plummer acumuló un año en el equipo de prácticas y ya sumó minutos en los dos primeros juegos de pretemporada. Perkins, con experiencia en la UFL y un título de MVP, llega con hambre de mostrar su capacidad atlética. Ambos disputarán no solo un lugar en Carolina, sino también la posibilidad de atraer la mirada de otros equipos de la liga.

2- La batalla de los pateadores

El duelo entre Matthew Wright y Ryan Fitzgerald alcanzará su punto máximo. Fitzgerald convirtió dos intentos de 32 y 52 yardas, mientras Wright falló su único intento de 55. En patadas iniciales, el novato promedió 56 yardas frente a 60,67 del veterano. El jueves servirá como desempate para decidir quién se gana la confianza del staff.

3- Los “chicos burbuja”

Con los titulares fuera, jugadores de rotación tendrán espacio para sobresalir. En la posición de receptor, Brycen Tremayne buscará confirmar consistencia después de brillar contra los Texans. Jalen Coker también regresará tras una enfermedad. En defensa, Princely Umanmielen recibirá más jugadas debido a la ausencia de Nic Scourton. Lo mismo ocurrirá con los cornerbacks Corey Thornton, Shemar Bartholomew y Akayleb Evans, que pelean por un rol en la rotación.

4- Equipos especiales como vitrina

Los entrenadores remarcaron la importancia de estas unidades. Canales destacó que un jugador de reserva asegura su valor al cubrir patadas o bloquear en retornos. Quien demuestre compromiso físico y disciplina táctica podría sellar su futuro inmediato en Carolina.

5- Ensayo de decisiones técnicas

El cuerpo técnico también aprovechará el partido para retomar control en jugadas de reloj y desafíos. Canales y Ejiro Evero probarán ajustes estratégicos que marcarán la pauta de la temporada regular.

Proximamente no se juega solo un amistoso, se juega el futuro de varias carreras en la NFL.

