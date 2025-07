Charlotte, NC.- Los Panthers estarán sin tres jugadores al comienzo del campamento de entrenamiento. El ala cerrada Tommy Tremble y el receptor abierto Dan Chisena están en la lista de activos/físicamente incapaces de jugar, y el pateador Sam Martin en la lista de activos/lesiones que no tienen que ver con el fútbol americano.

It is good to be back Josey pic.twitter.com/nOqtzDun3f

— Carolina Panthers (@Panthers) July 22, 2025