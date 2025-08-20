USCIS endurece filtros en solicitudes migratorias

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó nuevas directrices en el Policy Manual, con el objetivo de fortalecer los filtros de evaluación en solicitudes migratorias que requieren un ejercicio de discreción por parte de los oficiales.

En un comunicado, detalló que la medida contempla una revisión más exhaustiva de los solicitantes que, en el pasado, hayan hecho peticiones de parole o tienen vínculos con organizaciones terroristas, grupos antiamericanos o actividades antisemitas.

De la misma manera, enfatizaron que en casos, las conductas serán consideradas un factor decisivo y negativo para la aprobación de beneficios.

Ver más: Alarma por apertura del mayor campo de detención de migrantes en Texas

Por otro lado, USCIS anunció que amplió los tipos de solicitudes que estarán sujetas a evaluación mediante redes sociales, incorporando la verificación de actividades antiestadounidenses.

Reiteran el cumplimiento de las leyes migratorias

Según la agencia, la promoción de estas ideologías se evaluará como un riesgo grave para la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio.

El portavoz de la agencia, Matthew Tragesser, señaló que “los beneficios migratorios, como la residencia o el permiso de trabajo, son un privilegio y no un derecho. No deben otorgarse a quienes promuevan ideologías que atentan contra Estados Unidos”.

USCIS recordó que el cumplimiento de las leyes migratorias será un factor clave en toda evaluación de discreción.

Por último, indicó que se actualizaron los lineamientos aplicables a casos de inversionistas EB-5 y a solicitudes en las que exista evidencia de fraude, amenazas al interés nacional, engaños o antecedentes criminales.

Video: Padres temen por posibles redadas de ICE en escuelas