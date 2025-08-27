Trump propone pena de muerte para homicidios en Washington D.C.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su apoyo a la reintroducción de la pena de muerte en Washington D.C. para los casos de homicidio, a pesar de que la capital abolió este castigo hace décadas.

Estas declaraciones las ofreció durante una reunión con su gabinete, en el que enfatizó que “si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”.

🚨 @POTUS: "If somebody kills somebody in the capital — Washington, D.C. — we're going to be seeking the death penalty." pic.twitter.com/Aa47sLzDbk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

De la misma manera, Insistió en que su administración «buscará» la pena capital como una «medida preventiva muy fuerte» contra la criminalidad.

Sin embargo, reconoció que podría haber dudas sobre si el país está «preparado» para ello, afirmó que «no tenemos otra opción» que reestablecerla como parte de su plan de seguridad para la ciudad.

Reiteran que trabajarán con la policía de Washington

Además, aclaró que cada estado sería libre de decidir sobre la aplicación de la pena capital, centrando su propuesta inmediata en el Distrito de Columbia.

Por otro lado, hizo referencia a la seguridad de la capital estadounidense, en la que «Queremos quedarnos allí más de 30 días. También deberíamos trabajar con nuestro Departamento de Policía porque tienen muy buenos policías aquí. Tenemos que trabajar juntos por un tiempo».

.@POTUS on ensuring long-term safety in D.C.: "We want to stay there for longer than 30 days… We should also work with our Police Department because you have very good police here… We have to work together for a while." pic.twitter.com/pn9EhaHtQ5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

