miércoles, agosto 27, 2025
Trump propone pena de muerte para homicidios en Washington D.C.

ESTADOS UNIDOS
Donald Trump desde el Departamento de justica-min
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su apoyo a la reintroducción de la pena de muerte en Washington D.C. para los casos de homicidio, a pesar de que la capital abolió este castigo hace décadas.

Estas declaraciones las ofreció durante una reunión con su gabinete, en el que enfatizó que “si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”.

De la misma manera, Insistió en que su administración «buscará» la pena capital como una «medida preventiva muy fuerte» contra la criminalidad.

Sin embargo, reconoció que podría haber dudas sobre si el país está «preparado» para ello, afirmó que «no tenemos otra opción» que reestablecerla como parte de su plan de seguridad para la ciudad.

Reiteran que trabajarán con la policía de Washington

Además, aclaró que cada estado sería libre de decidir sobre la aplicación de la pena capital, centrando su propuesta inmediata en el Distrito de Columbia.

Por otro lado, hizo referencia a la seguridad de la capital estadounidense, en la que «Queremos quedarnos allí más de 30 días. También deberíamos trabajar con nuestro Departamento de Policía porque tienen muy buenos policías aquí. Tenemos que trabajar juntos por un tiempo».

 

