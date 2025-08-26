Trump emite orden ejecutiva para proteger la bandera de EE.UU.

Washington.- La Casa Blanca anunció una nueva orden ejecutiva presidencial para restaurar el respeto y la santidad de la bandera de los Estados Unidos.

En un comunicado detallaron que la medida, titulada «Medidas para Combatir la Desecración de la Bandera Estadounidense», busca procesar a aquellos que inciten a la violencia o violen la ley mientras profanan este símbolo nacional.

Explicaron que la orden, firmada por el primer mandatario, establece que la bandera es un «símbolo sagrado y preciado de la libertad, identidad y fuerza estadounidenses».

De la misma manera, enfatizaron que la quema de la bandera, en particular, puede «incitar a la violencia y a disturbios», y a menudo es utilizada por grupos de extranjeros para «intimidar y amenazar a los estadounidenses por su nacionalidad».

Ordenan al fiscal general dar máxima prioridad

Por otro lado, detalló que el presidente ordenó al fiscal general dar máxima prioridad a la aplicación de las leyes civiles y penales contra los actos de profanación de la bandera que violen leyes «aplicables, neutrales en cuanto a su contenido, mientras causan daños no relacionados con la expresión».

Acotaron, además, esto incluye, entre otros, delitos violentos, crímenes de odio y delitos contra la propiedad.

Además, la orden faculta al secretario de Estado, al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional a revocar o negar visas, permisos de residencia, naturalización y otros beneficios de inmigración a extranjeros que hayan participado en la profanación de la bandera.

En este sentido, la Casa Blanca, busca aclarar y fortalecer la postura del gobierno en este tema, actuando dentro de los límites de la Constitución y las excepciones a las protecciones de la Primera Enmienda, según lo establecido por el Tribunal Supremo.

