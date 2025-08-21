Festival NC BeachBlast en Kings Mountain el 23 de agosto

Charlotte, NC.- El 26º Festival Anual NC Beach Blast llega a Patriots Park, 220 S. Railroad Avenue, Kings Mountain, NC, el sábado 23 de agosto de 2025, de 12:00 p.m. a 10:00 p. m., con un concierto inaugural gratuito el 22 de agosto de 2025.

El concierto del 22 de agosto, en Patriots Park a las 6:00 p. m., contará con la participación de Bantum Rooster.

Beach Blast es un evento gratuito que cuenta con música en vivo y mucha otra diversión con temática de playa.

¡Disfrute de inflables, vendedores de artesanías, juegos, el Rotary Splash Pad, el pabellón infantil, el nuevo Puerto Pirata, la gran caída de pelotas de playa patrocinada por Sun-Drop, vendedores de comida y mucho más!

Busque actualizaciones en la página de Facebook de Turismo y eventos de montaña de la ciudad de Kings.

Horario de Beach Blast — 23 de agosto Gazebo y atracción del Patriots Park Mediodía: El festival NC BeachBlast se inaugura con el DJ Mike Hayes y un desfile de carritos de golf

Mediodía: Apertura de inscripciones para el concurso de comer sandía. Cierre a la 1:30 p. m.

Se inaugura el pabellón infantil, patrocinado por Carolina Power Partners

Se inaugura el puerto pirata

12:30 p.m.Actuación de Motley Tones

1:00 p.m. Los actores de sombras actúan en el Puerto Pirata

1:30 p.m. Concursos patrocinados por King City Church

Concurso Totally Tide

Concurso de Hulu Hoop a las 2:00 p. m.

2:30 p.m.Concurso de Limbo

3:00 p.m.Concurso/Sorteo de comer sandía, patrocinado por Food Lion

3:30 p.m. Los actores de sombras actúan en el Puerto Pirata

4:00 p.m. Actuación de Motley Tones

4:30 p.m. BeachBall Drop, patrocinado por Sun-Drop

5:00 p.m.Actuación de Motley Tones

5:00 p.m.Actuación de Motley Tones

5:30 p.m.Música con DJ Mike Lee