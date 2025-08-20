EE.UU. sanciona a otros cuatros funcionarios del CPI

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra cuatro funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo dio a conocer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en sus redes sociales quien detalló que la medida es por participar en investigaciones de presuntos crímenes de guerra en Gaza y Afganistán.

Detalló que los sancionados son: Kimberly Prost (Canadá), Nicolas Guillou (Francia), Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

De la misma manera, destacó que las sanciones incluyen el bloqueo de bienes en EE.UU., restricciones financieras y prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses.

The @IntlCrimCourt continues to disregard national sovereignty and facilitate lawfare through efforts to investigate, arrest, detain, and prosecute American and Israeli nationals. In response, I am sanctioning four additional ICC officials. We will continue to hold accountable… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 20, 2025

Calificó a la CPI como amenaza para la seguridad nacional

Rubio reiteró además que la administración de Trump considera a la CPI como una “amenaza para la seguridad nacional” y un instrumento de “lawfare” contra Estados Unidos e Israel.

“La CPI continúa ignorando la soberanía nacional y facilitando la guerra legal mediante esfuerzos para investigar, arrestar, detener y enjuiciar a ciudadanos estadounidenses e israelíes”, destacó.

En este sentido, reiteró que “en respuesta, sancionó a cuatro funcionarios adicionales de la CPI. Seguiremos exigiendo responsabilidades a los responsables de las acciones moralmente inmorales y legalmente infundadas de la CPI contra estadounidenses e israelíes”.

Es de recordar, que la decisión amplía las medidas adoptadas en febrero y junio, cuando ya se había sancionado al fiscal Karim Khan y a varios jueces. Entre los casos más polémicos está la investigación sobre la participación de fuerzas estadounidenses y de la CIA en Afganistán, así como las órdenes de arresto contra líderes israelíes por su actuación en Gaza.

