Fantasia y Anthony Hamilton llegan al Spectrum Center

Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para recibir un espectáculo cargado de emoción, talento y trayectoria. La cantante ganadora del GRAMMY®, Fantasia Barrino, se presentará el próximo 23 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. en el Spectrum Center, acompañada por un invitado de lujo: Anthony Hamilton. Ambos artistas, dueños de una carrera consolidada y reconocidos con discos de platino, prometen una velada inolvidable para los amantes del soul y el R&B.

Las entradas de venta general están a la venta desde el viernes 15 de agosto a través de Ticketmaster.com. Puede ingresar aquí.

Fantasia, una voz que marcó generaciones

Desde que ganó la tercera temporada de American Idol en 2004, Fantasia se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música contemporánea. A lo largo de su trayectoria ha acumulado dos premios GRAMMY® y múltiples nominaciones a importantes galardones como los NAACP Image Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards y los Soul Train Awards.

Su impacto trasciende la música. En 2024 la revista Time la incluyó en su lista de las Personas Más Influyentes, y medios como Variety y Elle la han destacado como una de las mujeres con mayor proyección en la industria del entretenimiento.

Anthony Hamilton, el narrador del amor

La noche contará también con la fuerza interpretativa de Anthony Hamilton, artista con más de 50 millones de álbumes vendidos en el mundo entero. Ganador del GRAMMY®, Hamilton pertenece al Salón de la Fama de la Música de Carolina del Norte y ha tenido el honor de cantar para el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama.

Su talento lo llevó más allá de la música: debutó en el cine con la película American Gangster y puso su sello en la banda sonora de Django Unchained con la canción “Freedom”, nominada al Oscar®.

Una cita imperdible

Con dos trayectorias que mezclan reconocimiento, premios y un vínculo profundo con el público, Fantasia y Anthony Hamilton ofrecerán un espectáculo único en Charlotte. Los asistentes vivirán una experiencia que une la pasión del soul con la fuerza de dos voces que marcaron historia.

