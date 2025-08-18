Arrestan a fugitivo peligroso en Maryland

Washington.- Agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) capturaron en Greenbelt, Maryland a un hombre buscado por asaltar con un vehículo ATV a dos oficiales de la Policía Metropolitana de D.C. el pasado 15 de marzo.

En un boletín de prensa identificaron al detenido como Gerard Stokes, de 30 años.

Señalaron que durante el ataque, Stokes embistió a un agente con su vehículo, arrastrándolo más de 15 pies. El oficial continúa en recuperación y no ha podido reincorporarse a sus funciones.

The USMS has successfully apprehended a wanted felon connected to an ATV assault on an MPD officer. This arrest underscores the importance of strong interagency collaboration in keeping our communities safe. #USMarshals #MakeDCSafeAgain #USMarshalsSOG https://t.co/anU3tWaSpf pic.twitter.com/JNNL3PM74i — U.S. Marshals Service (@USMarshalsHQ) August 17, 2025

Encontraron armas de fuego en su residencia

De la misma manera, señalaron que la detención se realizó sin incidentes como parte del plan de seguridad pública “Making D.C. Safe and Beautiful”, una estrategia que busca reducir la violencia en la capital del país. En un operativo previo, la policía había hallado armas de fuego y municiones en la residencia de Stokes.

Al respecto, el director del U.S. Marshals Service, Gadyaces S. Serralta, destacó que “este arresto demuestra que estamos logrando resultados concretos, sacando de las calles a criminales peligrosos”.

“La capital no será un refugio para delincuentes”, acotó.

Por último, señalaron que el operativo contó con la participación del Capital Área Regional Fugitive Task Force, un equipo interagencial creado en 2004 para capturar a fugitivos responsables de delitos graves en la región.

