Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), anunció que se han presentado cargos criminales contra cinco líderes de alto rango de Cárteles Unidos, organización criminal con base en México.

En un comunicado detallaron que los agentes federales ejecutaron una operación sin precedentes contra uno de los cárteles más peligrosos del mundo.

Asimismo, destacaron que los cargos, que incluyen delitos de tráfico de drogas y armas, representan un paso significativo en los esfuerzos en curso para desmantelar las operaciones violentas de esta organización, recientemente designada como organización terrorista extranjera, y para interrumpir su vasta red de distribución de narcóticos que se extiende por Estados Unidos y más allá de sus fronteras.

Colaboraron agentes del HSI

De la misma manera, destacaron que la operación, coordinada entre HSI y sus socios nacionales e internacionales, subraya la magnitud de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen transnacional.

Al respecto, Dennis M. Fetting, agente especial interino a cargo de HSI Nashville, señaló que “este caso es el resultado directo del arduo trabajo y la colaboración entre HSI y nuestros socios de las fuerzas del orden”.

“Esta extensa investigación refleja nuestro compromiso inquebrantable con la protección de nuestro país y nuestras comunidades frente a los peligros del tráfico ilegal de drogas y armas. Continuaremos trabajando sin descanso para garantizar que estas organizaciones criminales sean interrumpidas y llevadas ante la justicia”.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró su determinación de seguir atacando la infraestructura criminal de los cárteles y reforzar la cooperación con autoridades internacionales para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

