Gobierno de Trump da marcha atrás en el control de la Policía de Washington

Washington.- El gobierno de Donal Trump retrocedió en su intento de asumir el control directo del Departamento Metropolitano de Policía de Washington D.C.. Luego de que las autoridades locales presentaran una demanda contra la designación de Terry Cole, actual director de la DEA, como jefe de seguridad de la capital estadounidense.

A través de varios medios de comunicación se conocí que la la jueza federal Ana Reyes, y solicitó a las partes llegar a un acuerdo que evitara un fallo judicial con consecuencias definitivas para la administración Trump.

Gobierno de Washington continuará trabajando

Por su parte en las redes sociales del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, se conoció que “el resultado de la audiencia es una victoria para el gobierno autónomo y confirma el derecho del Distrito a operar su propia fuerza policial local”.

Ver más: Director de la DEA asume mando de la policía de Washington

“El Tribunal reconoció que era claramente ilegal que la Administración intentara tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana. El Jefe Smith y Mayor Bowser permanecen legítimamente al mando del MPD”, afirmó Schwalb.

The outcome of today’s hearing is a win for Home Rule and upholds the District’s right to operate its own local police force. The Court recognized that it was clearly unlawful for the Administration to try to seize control of the Metropolitan Police Department. Chief Smith and… pic.twitter.com/Bg6Toj1MlT — AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) August 15, 2025

De la misma manera, sostuvo que “aún queda un largo camino por recorrer, pero juntos seguiremos luchando para defender el autogobierno del Distrito y proteger los derechos y la seguridad de los residentes de DC”.

Es de mencionar, que en la rueda de prensa Schwalb y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, celebraron lo ocurrido como una “victoria de la autonomía local”

Por último, subrayando que la retirada de la medida devuelve a la ciudad el control sobre sus fuerzas de seguridad.

Video: Elecciones Municipales 2025 Se acercan las fechas clave