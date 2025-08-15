Director de la DEA asume mando de la policía de Washington

Washington.- La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, designó al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole como nuevo comisario de la Policía de Washington D.C.,

A través de varios medios de comunicación se conoció que el anuncio se origina tras la orden del presidente Donald Trump de tomar el control federal de las fuerzas del orden en la capital.

Ver más: Trump destaca inversiones y más de mil vuelos de deportación en el 2025

Asimismo, indican que la medida, amparada en una cláusula de la Home Rule Act de 1973, debido a que el crimen en la ciudad está “fuera de control”.

Además, la orden firmada establece que Cole asume el cargo de manera “inmediata” y que a partir de ahora el Departamento de Policía Metropolitana requerirá su aprobación antes de emitir cualquier orden operativa.

Activaron tropas de la Guardia Nacional

Por otro lado, se conoció que la medida de seguridad incluyó la activación de 800 tropas de la Guardia Nacional. Además, el despliegue de agentes del FBI, DEA y ICE, quienes patrullarán las calles en turnos de 24 horas. También, se instalaron puntos de control en varias zonas críticas de la ciudad.

Donald J. Trump Truth Social 08.14.25 04:06 PM EST pic.twitter.com/jt8IR9p93E — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 15, 2025

Asimismo, el primer mandatario autorizó a la policía local a verificar el estatus migratorio de los residentes y colaborar con los federales en operativos de control migratorio, una medida que ha generado polémica por su alcance y posibles efectos sobre comunidades migrantes.

Por último, Bondi, reiteró que la situación de seguridad en la capital se encuentra “agravada por las políticas de las ciudades santuario y la inmigración ilegal”.

«Las políticas de santuario de DC ya no se aplican: estamos haciendo que la capital de nuestra nación vuelva a ser segura. Bajo la dirección del presidente Trump, nuestros agentes están realizando arrestos en todo DC y combatiendo el crimen violento».

DC’s sanctuary policies no longer apply: we are making our nation’s capital safe again. At President Trump’s direction, our agents are carrying out arrests across DC and shutting down violent crime. pic.twitter.com/Cw6NKyZlc0 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 15, 2025

Video: Niño es víctima de un acto indecente a bordo del bus escolar