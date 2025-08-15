Décimo aniversario de “Fiestas en la Calle” 

Carrboro, NC – El Centro Hispano (ECH) se enorgullece en anunciar el regreso de “Fiestas en la Calle”, que este año celebra su décimo aniversario. Este festival se llevará a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 en el centro de Carrboro, Carolina del Norte.

Durante la última década, Fiestas en la Calle se ha convertido en un evento emblemático que reúne a personas de todos los ámbitos para honrar y vivir la rica y diversa herencia de América Latina. En el pintoresco escenario del centro de Carrboro, el festival de este año busca crear un sentido de pertenencia, conexión y alegría tanto para residentes como para visitantes.

«Esta celebración es mucho más que música y baile: se trata de tender puentes, compartir tradiciones y abrazar la belleza de nuestra diversa comunidad», afirmó Pilar Rocha-Goldberg, Presidenta y CEO de El Centro Hispano.

Fiestas en la Calle 2025 presentará una emocionante variedad de actividades que sumergirá a los asistentes en las vibrantes tradiciones de la cultura latinoamericana. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Presentaciones de música en vivo que mostrarán ritmos y melodías de toda la región.

Auténtica gastronomía latina de vendedores locales que ofrecerán sabores que capturan la esencia de los manjares culinarios de la región.

Danzas tradicionales y exhibiciones de artesanías.

Entretenimiento y actividades culturales para toda la familia durante todo el día.

Más allá de las festividades culturales, Fiestas en la Calle también sirve como una plataforma para el compromiso comunitario significativo. Proveedores locales de salud y educación, expertos y socios comunitarios estarán presentes para ofrecer servicios gratuitos, información y recursos que promuevan el bienestar y el empoderamiento de los asistentes.

Detalles del evento

Qué: Fiestas en la Calle 2025

Cuándo: Domingo, 24 de agosto de 2025, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

Dónde: 201 W Weaver St, Carrboro, NC

Para más información, visite elcentronc.org/fest y siga los canales de El Centro Hispano para actualizaciones. Para consultas de prensa, comuníquese con Sara Barrera al (919) 452-3234 o a media@elcentronc.org.

Sobre El Centro Hispano

El Centro Hispano se dedica a fortalecer a la comunidad, crear puentes y promover oportunidades para todas las personas.

