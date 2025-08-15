Charlotte, NC – El Consulado General de Colombia en Atlanta llevará a cabo el sábado 16 de agosto de 2025 una jornada móvil en Charlotte, con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad colombiana residente en la ciudad y sus alrededores en Charlotte Center for Legal Advocacy 5536 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212. Importante: La mayoría de las atenciones será con cita previa obligatoria, excepto para: trámites de supervivencia y registro de cédula

La actividad ofrecerá atención para diversos trámites, entre ellos expedición de pasaportes, reconocimiento de firma en documento privado, permisos de salida de menor, autenticación de documentos, registro de cédulas para elecciones, certificaciones de residencia, supervivencias y registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción.

El operativo tendrá un carácter práctico y busca evitar que los ciudadanos deban desplazarse largas distancias hasta la sede consular en Atlanta. Los organizadores indicaron que esta jornada responde a la alta demanda de trámites en la zona y a la necesidad de garantizar un acceso más directo a los servicios oficiales.

También debe saber que para recibir atención, cada persona debe presentar su cédula de ciudadanía. Este documento será requisito indispensable para realizar cualquier gestión durante la jornada. El consulado también informó que no se contará con la Estación Integrada de Servicios de la Registraduría, por lo que no se tramitarán cédulas en esta ocasión.

Recuerde: Las citas previas resultan obligatorias para la mayoría de los trámites, con excepción de los relacionados con supervivencias y el registro de cédulas, que podrán realizarse sin agendar. Esta medida busca agilizar el flujo de atención y evitar tiempos de espera prolongados.

Además, el Consulado General de Colombia en Atlanta reiteró su compromiso de acercar la atención consular a los connacionales y mantener un contacto más cercano con las comunidades que se encuentran fuera de la sede principal. Este tipo de jornadas móviles forman parte de una estrategia que busca descentralizar los servicios y dar respuesta a las necesidades puntuales de los colombianos en distintas ciudades de su jurisdicción.

Finalmente, esta jornada en Charlotte representa una oportunidad clave para que los ciudadanos colombianos realicen gestiones pendientes, actualicen sus documentos y reciban orientación directa del personal consular. Además, fomenta la integración de la comunidad y refuerza el vínculo entre las autoridades consulares y los residentes en el exterior. Puede ingresar aquí para más información.

