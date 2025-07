Declaran culpable de dos delitos al expresidente colombiano Álvaro Uribe

Bogotá.- El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez fue condenado el lunes 28 de julio por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

A través de varios medios de comunicación, se conoció que la audiencia que duró al menos 10 horas, concluyó con la sentencia de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia.

Durante la audiencia la magistrada sostuvo que las pruebas de la fiscalía presentada durante el juicio fueron lo suficientemente sólidas para declarar a Uribe culpable.

Ver más: En estado «crítico» se encuentra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

“El fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal”, indicó la jueza Heredia.

En este sentido, al culminar la audiencia, señaló que la lectura de la sentencia fue pautada para el viernes 1 de agosto. Al mismo tiempo, enfatizó que estos delitos prevén una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”. Sin embargo, la “gallardía y cordialidad, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión”.

Tras la sentencia emitida, el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 28, 2025