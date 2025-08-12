Colombia confirma el asesinato de uno de los implicados del ataque a Uribe Turbay

Bogotá.- Uno de los presuntos responsables del atentado contra el senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado en Venezuela, confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, el ministro identificó al fallecido como José Aldinever, alias “Zarco Aldinever”, cabecilla de una disidencia de las FARC.

“Pudimos confirmar que, efectivamente, sí se trató del asesinato, por parte del ELN, al Zarco Aldinever. ¿Las razones? las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico”, explicó Sánchez.

Han detenido a seis personas vinculadas en el atentado

De la misma manera, destacó que las autoridades investigan una posible conexión entre el atentado y la Segunda Marquetalia, organización armada vinculada a actividades de narcotráfico y otros delitos.

“Una línea de investigación apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio y el cartel de la Segunda Marquetalia”, agregó el ministro.

En este sentido, afirmó que “no vamos a descansar hasta dar con todos los actores delincuenciales involucrados con el cobarde asesinato del senador Miguel Uribe Turbay”.

Por otro lado, tras el atentado, que acabó con la vida del senador Uribe Vélez, las autoridades colombianas han capturado a seis personas. Incluido el autor material, un adolescente de 15 años detenido en flagrancia con la pistola utilizada en el ataque.

Además, la Fiscalía General también ha vinculado a otros cinco adultos acusados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias “el Costeño”, señalado como presunto coordinador del atentado y considerado una pieza clave en la operación criminal.

