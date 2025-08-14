Mpnroe, NC.- El Departamento de Salud Ambiental de Union County completó las notificaciones oficiales a las instalaciones que dependen del suministro de agua de la ciudad de Monroe y se encuentran bajo el aviso municipal de hervir el agua. La medida incluye restaurantes, escuelas, guarderías y otros establecimientos regulados.

La normativa estatal obliga a suspender de manera temporal los permisos o aprobaciones de operación de los lugares que reciben agua de Monroe, salvo aquellos con planes de suministro de agua de emergencia previamente aprobados. El procedimiento se rige por el Código de Alimentos de la FDA, artículo 8-404.11, y por las leyes estatales vigentes.

Durante las primeras horas de la mañana del jueves 14 de agosto, Salud Ambiental concluyó la documentación de suspensión requerida y la compartió con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, un paso previo indispensable para proceder con las notificaciones. A partir de las 9:00 a.m., las instalaciones afectadas recibieron la comunicación formal que detalla las restricciones y medidas de seguridad.

El aviso de hervir el agua implica la coordinación inmediata de múltiples agencias estatales para proteger la salud pública. El Departamento de Salud Pública de Union County trabajó junto con el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte, el Departamento de Calidad Ambiental (NC DEQ), la División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana y representantes de las asociaciones de restaurantes y alojamientos del estado. Estas alianzas permitieron transmitir con rapidez la información y las acciones necesarias a toda la industria.

Las directrices entregadas a las instalaciones establecen protocolos claros para manipular y servir alimentos, así como para garantizar el suministro de agua segura durante la contingencia. El objetivo principal consiste en minimizar riesgos para la población mientras se mantiene el cumplimiento normativo.

La Ciudad de Monroe continuará realizando pruebas de seguimiento para confirmar la potabilidad del agua. El aviso se levantará una vez que los resultados demuestren el cumplimiento total de los estándares de seguridad y que el Departamento de Calidad Ambiental del estado valide la información.

En ese momento, Salud Ambiental restablecerá los permisos y aprobaciones de operación y notificará de inmediato a las instalaciones. Mientras tanto, las autoridades locales agradecen la cooperación de los establecimientos y la comprensión de la comunidad ante una situación que exige responsabilidad y medidas preventivas.

Los habitantes y propietarios de negocios pueden consultar actualizaciones sobre el estado del aviso en el sitio web oficial de la Ciudad de Monroe.

