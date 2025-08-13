Catawba, NC.- Autoridades de Carolina del Norte confiscaron más de un kilo de metanfetamina cristalina, marihuana, dinero en efectivo y parafernalia de drogas tras un operativo coordinado que culminó con la detención de un hombre en Catawba County.

Media Release: Coordinated Law Enforcement Effort Stops Meth Trafficking Suspect https://t.co/dYKG5KHiRG pic.twitter.com/qDs6l4ADxT — Catawba County Sheriff's Office (@CATCO100) August 11, 2025

El 7 de agosto de 2025, investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Burke (BCSO) pidieron apoyo a la Oficina del Sheriff del Condado Catawba (CCSO), al Departamento de Policía de Hickory (HPD) y al Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (NCDPS) para localizar a Kenneth Otto Jones, de 60 años de edad, residente de Morganton, sospechoso de liderar una operación de tráfico de metanfetamina.

Lee también: Arresto por tráfico de metanfetamina y posesión ilegal de arma

Los agentes ubicaron a Jones cuando viajaba desde Charlotte hacia Morganton e intentaron detenerlo en la Interestatal 40, cerca de McDonald Parkway. El conductor aceleró para escapar, iniciando una persecución vehicular. Durante la huida, los investigadores lo vieron arrojar artículos sospechosos en las cercanías de Clarks Creek, en Old Conover-Startown Road, y en St. Paul’s Church Road, en Newton.

La persecución terminó en Fairgrove Church Road, cuando agentes del sheriff interceptaron el vehículo para evitar riesgos a la comunidad. Jones fue arrestado sin más resistencia.

En el vehículo y en las zonas donde arrojó objetos, las autoridades recuperaron aproximadamente 1.015 gramos de metanfetamina cristalina, 4.4 onzas de marihuana, 5.200 dólares en efectivo y parafernalia relacionada con el consumo y venta de drogas.

Posteriormente, con una orden judicial, los investigadores allanaron la vivienda de Jones en Morganton. El operativo, que contó con la participación del Departamento de Seguridad Pública de Morganton (MDPS), el HPD y el NCDPS, permitió confiscar 392 gramos adicionales de metanfetamina y más parafernalia de drogas.

La Fiscalía presentó contra Jones cargos por tráfico de metanfetamina, fuga para eludir el arresto, mantenimiento de un vehículo para el transporte de sustancias controladas, posesión con intención de vender o entregar marihuana y posesión de parafernalia de drogas.

Lee también: Condenado a más de 15 años por distribuir metanfetamina

El sheriff Banks Hinceman, del condado Burke, y el sheriff Donald G. Brown II, del condado Catawba, destacaron que la investigación surgió gracias a información comunitaria que permitió vigilar la actividad sospechosa de Jones y coordinar un despliegue policial que involucró a múltiples agencias.

Las autoridades reiteraron que mantendrán operativos de este tipo para combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad de las comunidades de Carolina del Norte. La investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas en la red de distribución.

Video: Sentencian a 11 años de prisión a mexicano por tráfico de metanfetamina