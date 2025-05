Condenado a más de 15 años por distribuir metanfetamina

Asheville, NC.- Condenaron a Ronald Lee Peak, de 45 años, de Hendersonville, Carolina del Norte, a 188 meses de prisión seguidos de cuatro años de libertad supervisada por distribuir metanfetamina, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de NC.

Career offender is sentenced to more than 15 years in prison for distributing methamphetamine.

w/ @DEAATLANTADiv @ATFCharlotte @BuncombeSheriff @AshevillePolice https://t.co/xkK3COFBSo

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) May 29, 2025