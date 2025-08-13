Fin de semana ROVAL: La próxima gran tradición de tu familia

Charlotte, NC.- ¿Buscas un plan de fin de semana que de verdad entusiasme a toda la familia? ¿Uno que no te cueste un ojo de la cara, te deje sin energía ni te implique hacer cola para comprar pretzels blandos carísimos? El Bank of America ROVAL™ 400 en el Charlotte Motor Speedway no es solo una carrera.

Lee también: Charlotte Motor Speedway fue habilitado como refugio

Es una aventura a todo gas para todas las edades. Imagina castillos inflables, exhibiciones interactivas, música en vivo, presentaciones de pilotos y una entrada para niños de $10 que cubre todo el fin de semana.

Sí, de verdad.

Aquí está el resumen de por qué ROVAL™ es sinónimo de victoria para los padres:

Entradas para niños por $10 el domingo; los niños de 12 años o menos entran GRATIS el viernes y el sábado: eso significa acceso a todo, desde la carrera de la Cup Series hasta la Fan Zone, por menos de una entrada de cine.

Máxima flexibilidad: ¿ Vienes en familia de cuatro? Haz clic aquí para conseguir dos entradas para adultos y dos para niños y ahorrar a lo grande. Tus hijos, y tu bolsillo, te lo agradecerán.

¿ Conocer y saludar a los conductores: ¿El conductor favorito de tu hijo? Ahí mismo. Tómate una selfie o choca esos cinco que se convertirán en recuerdos imborrables.

Diversión en la Fan Zone: Pasea por una Fan Zone que es una mezcla de fiesta callejera y zona de descubrimiento, y está justo al lado de la entrada principal. Camiones de comida, juegos, exhibiciones interactivas… ese tipo de cosas que hacen que el tiempo frente a la pantalla parezca aburrido.

Castillos inflables y actividades infantiles: Deja que gasten energía mientras tú te relajas con una cerveza artesanal local. A eso le llamamos «equilibrio».

Logística sin estrés: Amplio estacionamiento, fácil acceso y todo lo esencial cerca. Es ideal para familias, sin ser excesivamente infantil.

Ya sea que estés cuidando niños pequeños, entreteniendo a preadolescentes o simplemente buscando probar algo diferente juntos, ROVAL™ es un fin de semana de «elige tu propia aventura», con grandes recompensas y cero culpa.

Lee también: Charlotte Motor Speedway recibe a evacuados de Ian

Puede llamar. Preparar los bocadillos. Reunir a la tripulación. Esta es su nueva tradición familiar favorita. Entradas y detalles: aquí .

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway