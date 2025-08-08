Modified date:

EE.UU. aumentó la recompensa de Nicolás Maduro

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @AGPamBondi
Maria Gabriela Perez

Washington.- El gobierno de Donald Trump incrementó la recompensa de 25 a 50 millones de dólares por información para la captura de Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer, la fiscal general, Pam Bondi en un video publicado en sus redes sociales, en el que acusó al mandatario venezolano por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, acotó.

De la misma manera, destacó que esta nueva recompensa declarada a Maduro es “histórica”. Al mismo tiempo, lo señaló como uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

Maduro representa una amenaza para la seguridad de EE.UU.

Bondi también reiteró que Maduro representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por otro lado, se refirió que agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado “30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios”. De los cuales casi siete toneladas están vinculadas a Maduro.

“Este representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México”, afirmó Bondi.

En el video señaló también que el gobierno de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro. Además de dos aviones privados y nueve vehículos.

Por último, afirmó que “Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”.

