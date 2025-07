Charlotte, NC.- Un dato alarmante sacude a la nación y el CMPD alerta: Durante 2024, en Estados Unidos se robó un vehículo cada 37 segundos. Este fenómeno delictivo no muestra signos de desaceleración y obliga a ciudadanos y autoridades a mantenerse en alerta constante.

A vehicle was stolen EVERY 37 seconds, throughout the US, in 2024. Let's work together to keep from repeating this pattern in 2025. These simple tips can make all the difference – don't make it easy for car thieves. #NationalVehicleTheftPreventionMonth pic.twitter.com/uTAJExC4Yf

— CMPD News (@CMPD) July 15, 2025