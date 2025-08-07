3 recomendaciones de cine gratuito

Charlotte, NC.- El cine gratuito siempre es una excelente opción en familia y por eso hoy le traemos 3 recomendaciones para los pequeños de la casa.
1- Películas en el parque de Huntersville: The Wild Robot
La serie de Películas en el Parque de Huntersville se llevará a cabo por lo que queda de agosto de 2025, en Veterans Park, Main Street y Maxwell Street, en el centro de Huntersville.
Estos son eventos gratuitos para la comunidad.
El 8 de agosto proyectarán «The Wild Robot». Los eventos son de 8:00 p.m. a 10:00 p. m. Las películas empiezan al anochecer, así que lleve sus mantas y sillas de jardín. Habrá concesiones disponibles para comprar.
Este estreno incluirá una cantidad limitada de libros GRATIS de «El Robot Salvaje». Podrá conseguir uno para leer antes de la película o para disfrutar en casa.
2- Ciclo de cine gratuito al aire libre: Madagascar
Birkdale Village, 8712 Lindholm Drive, Huntersville, presentará Light, Camera, Birkdale , una serie de películas al aire libre gratuita, una vez al mes hasta octubre de 2025.
Las películas comenzarán a las 7:30 p.m.
Hay asientos por orden de llegada. Se recomienda llevar su propia manta o sillas.
No se permite llevar comida ni bebida del exterior. Se recomienda pedir comida para llevar de los restaurantes del hotel. No se permiten hieleras.
Hay estacionamiento disponible en varios estacionamientos techados y en superficie.
Luces, cámara, Birkdale 2025
- 9 de agosto: Madagascar
- 13 de septiembre: De adentro hacia afuera
- 25 de octubre: Hocus Pocus
3- Cine en los Barrios: Capitán Avispa
Cine Casual presenta Cine en los Barrios, un programa comunitario que lleva películas latinoamericanas GRATIS y para toda la familia a los barrios de Charlotte. El 23 de agosto a las 7:00 p.m. presenta «Capitán Avispa».
La película comenzará al anochecer y habrá refrigerios gratuitos. Lleve su manta o silla plegable y disfruta de una noche de cine bajo las estrellas.
¡Se aceptarán donaciones de útiles escolares!
Es un evento gratuito pero puede conseguir las entradas previamente aquí.