jueves, agosto 7, 2025
Modified date:

3 recomendaciones de cine gratuito

ENTRETENIMIENTO
73
3 recomendaciones de cine gratuito
Imagen referencial
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El cine gratuito siempre es una excelente opción en familia y por eso hoy le traemos 3 recomendaciones para los pequeños de la casa.

1- Películas en el parque de Huntersville: The Wild Robot

La serie de Películas en el Parque de Huntersville se llevará a cabo por lo que queda de agosto de 2025, en Veterans Park, Main Street y Maxwell Street, en el centro de Huntersville.

Cortesía: Parque de Huntersville

Estos son eventos gratuitos para la comunidad.

Lee también: Proyección gratuita de películas al aire libre con Cine Casual

El 8 de agosto proyectarán «The Wild Robot». Los eventos son de 8:00 p.m. a 10:00 p. m. Las películas empiezan al anochecer, así que lleve sus mantas y sillas de jardín. Habrá concesiones disponibles para comprar.

Este estreno incluirá una cantidad limitada de libros GRATIS de «El Robot Salvaje». Podrá conseguir uno para leer antes de la película o para disfrutar en casa.

2- Ciclo de cine gratuito al aire libre: Madagascar

Birkdale Village, 8712 Lindholm Drive, Huntersville, presentará Light, Camera, Birkdale , una serie de películas al aire libre gratuita, una vez al mes hasta octubre de 2025.

Las películas comenzarán a las 7:30 p.m.

Hay asientos por orden de llegada. Se recomienda llevar su propia manta o sillas.

No se permite llevar comida ni bebida del exterior. Se recomienda pedir comida para llevar de los restaurantes del hotel. No se permiten hieleras.

Hay estacionamiento disponible en varios estacionamientos techados y en superficie.

Luces, cámara, Birkdale 2025
  • 9 de agosto: Madagascar
  • 13 de septiembre: De adentro hacia afuera
  • 25 de octubre: Hocus Pocus

3- Cine en los Barrios: Capitán Avispa

Cine Casual presenta Cine en los Barrios, un programa comunitario que lleva películas latinoamericanas GRATIS y para toda la familia a los barrios de Charlotte. El 23 de agosto a las 7:00 p.m. presenta «Capitán Avispa».

https://www.youtube.com/watch?v=He2Xeom9-ws

La película comenzará al anochecer y habrá refrigerios gratuitos. Lleve su manta o silla plegable y disfruta de una noche de cine bajo las estrellas.

Lee también: Opción Fin de Semana: Festivales de cine

¡Se aceptarán donaciones de útiles escolares!

Es un evento gratuito pero puede conseguir las entradas previamente aquí.

Video: “Cine en los Barrios” regresa con películas latinoamericanas gratis

https://www.youtube.com/watch?v=qfp8C1iX0fI

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
144,704FansMe gusta
19,808SeguidoresSeguir
2,492SeguidoresSeguir
35,600SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,069SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.