Lady Gaga con 12 nominaciones liderá los Premios MTV Video Music Awards

New York.- La reconocida cantante estadounidense, Lady Gaga, lidera las nominaciones a los Premios MTV Video Music Awards (VMAs), los cuales se realizarán el próximo 7 de septiembre en la ciudad de New York.

.@LadyGaga is the *MOST* nominated artist at the 2025 #VMAs ⭐️ https://t.co/jpKQNi7sQk! Which one of her past VMA performances is your favorite? pic.twitter.com/zsZtkKxCJZ — Video Music Awards (@vmas) August 5, 2025

A través de las redes sociales se conoció que la cantante, está nominada en 12 categorías, entre ellas Artista y Canción del Año, tras su reciente disco «Mayhem» (2025).

De la misma manera, está nominada a Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en «Die with a Smile», tema que también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop. También figura en las listas de nominadas a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Edición, Efectos Especiales y Coreografía.

Taylor Swift y Benyoncé nominadas a Artista del Año

Por su parte, el cantante el estadounidense Bruno Mars tiene once nominaciones, mientras que Kendrick Lamar tiene 10.

Es de mencionar, que medios de comunicación destacaron que Rosé de Blackpink, figura por primera vez en los Premios MTV con ocho nominaciones.

Por otro lado, el puertorriqueño Bad Bunny fue nominado en la lista a Mejor Canción Latina por «Baile inolvidable». Además, se destacan J Balvin (Río), Karol G (Si Antes te Hubiera Conocido), Peso Pluma (La Patrulla), Rauw Alejandro y Romeo Santos (Khé?) y Shakira (Soltera).

Mientras que las reconocidas cantantes Taylor Swift y Beyoncé solamente fueron nominadas a Artista del Año.

